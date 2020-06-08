Нидерландские адвокаты настаивают на необходимости встречи с обвиняемым в деле МН17 Пулатовым

Защита россиянина Олега Пулатова, который является одним из четырех обвиняемых в деле по МН17, настаивает на необходимости личной встречи с подзащитным, чтобы определить дальнейшую позицию в судебном процессе.

Как передает из зала суда корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», такая аргументация прозвучала в ходе первого дня второго блока судебного процесса, который продолжился в понедельник в судебном комплексе Схипхола (Нидерландны).

В начале заседания председательствующий в процессе по делу о сбитом МН17 судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил, что по причине введенных предохранительных мер из-за пандемии коронавируса, в зале может присутствовать только 30 человек. Такое же количество может находится в отдельно стоящем пресс-центре, где слушания транслируются на мониторах, а также на сайте суда в интернете.

Ни одного из четырех обвиняемых в зале нет. Как известно, по этому делу в качестве обвиняемых фигурируют три гражданина России и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только Пулатов представлен двумя адвокатами из нидерландской фирмы.

В зале непосредственно присутствует шесть журналистов, адвокаты Пулатова, два адвоката родственников, два прокурора и судейская коллегия в полном составе, причем президиум, который занимает суд, равно как и места прокуроров оборудованы с учетом предохранительных мер – все они отделены друг от друга стеклянными перегородками. Кроме того, на балконе присутствует ограниченное количество родственников потерпевших. Вести видео или аудио запись запрещено как в зале, так и в пресс-центре.

Открывая заседание, председательствующий судья огласил содержание предыдущей сессии. При этом он подчеркнул, что в настоящее время идет так называемое «досудебное слушание». В частности, в рамках нынешней сессии будет заслушана защита, а прокуроры будут докладывать о самом расследовании.

Выступая, адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) заявила, что «было бы иллюзией» полагать, что за короткий промежуток времени они смогут изучить материалы всего дела, расследование которого заняло шесть лет. «Это была иллюзия, что мы вдвоем даже с помощью наших ассистентов, сможем догнать шестилетнее расследование. Но мы сделали все, что могли», - убеждала она. Вместе с тем, по причине того, что само дело было предоставлено прокуратурой в цифровом формате, а не на бумаге, для чтения которого было задействовано только два компьютера, прочесть все досье было просто не возможно. Она вновь повторила, что «было бы иллюзией» думать, что «они догонят следствие».

Кроме того, тен Дуссхатэ констатировала, что по причине введенных ограничительных из-за пандемии коронавируса мер, у защиты не было возможности общаться со своим клиентом. «9 марта мы не знали, как может измениться мир», - отметила она, напомнив, что и Нидерланды, и Россия закрыли границы, что «повлекло значительные последствия для защиты». «Мы планировали изучить дело, а потом провести две недели с Пулатовым для обсуждения. Но стало понятно, что это будет невозможно», - сказала она.

При этом адвокат настаивала на том, что обсуждать такие вопросы с клиентом ни по телефону, ни по интернету не возможно. Тен Дуссхатэ сообщила, что есть опасения быть прослушанным, что «нежелательно». Кроме того, она отметила наличие языковых трудностей, так как адвокаты говорят на нидерландском и английском, а Пулатов – только на русском. «Как последствие - каждое предложение, которое мы говорим, должно быть переведено на русский, его ответ – также должен будет переведен. Это намного проще делать, если вы сидите в одном помещении. Невозможно обсудить такое большое дело по телефону или интернету с переводчиком – это займет много времени и средств, а многие важные детали могут потеряться при переводе», - убеждала она суд. Адвокат также заявила о важности построения доверия между защитой и их клиентом. «Мы должны были поехать в Россию и провести с ним время. Без этого невозможно построить доверие», - заметила тен Дуссхатэ.

Кроме того, ограничительные меры также лишили возможности защиту контактировать со специалистами и экспертами с тем, чтобы определить для себя, какие вопросы защита хотела бы поставить, каких специалистов заслушать и какое провести дополнительное расследование. По причине перечисленных факторов, в настоящее время адвокаты не могут выработать четкую позицию, однако намерены продолжать участвовать в суде, заслушав далее представителей прокуратуры.

«Мы бы хотели иметь больше времени, чтобы подготовиться, это не наша зашита – это его зашита», - подчеркнула тен Дуссхатэ.

Кроме того, она назвала ряд вопросов, которые может поставить позже, в частности, имеют ли Нидерланды юрисдикцию на проведения расследования преступления, совершенного на украинской территории, «где идет война», может ли Пулатов обладать «иммунитетом участника боевых действий».

По словам адвоката, все это необходимо обсуждать с их клиентом. «Без консультаций с ним мы не можем продолжать и не можем определить, какие дальнейшие возможные расследования будут в интересах защиты.

Также защита намерена при личном общении с Пулатовым обсудить звуковые файлы, в частности, записи телефонных разговоров. «Мы хотели бы слушать это с нашим клиентом, услышать его реакцию – его ли это голос, может ли он узнать сказать, чей это голос, какой смысл имеют те или иные слова. Мы не знаем ответы на эти вопрос. Мы не знаем, был ли правильным перевод», - констатировала адвокат. При этом тен Дуссхатэ отметила, что защита оставляет за собой право задавать вопросы на более поздней стадии слушаний.

В ответ представители прокуратуры задали ряд вопросов. В частности, были или нет вообще контакты с Пулатовым после введение ограничительных мер, почему он считает, что есть опасность прослушивания их разговоров, прочел ли он краткое изложение самого дела и его файл, которые были специально переведены на русский язык и как защита видит продолжение рассмотрения дела в будущем.

В этой связи тен Дуссхатэ вновь повторила, что им необходимо встретиться со своим клиентом, однако они не намерены откладывать судебные заседания.

«После того, как мы услышим прокуратуру, мы направим наши вопросы», - заключила она.

После этого суд объявил перерыв.

Как сообщалось ранее, судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.