Минобороны Украины ожидает поставки 27 аппаратов ИВЛ

Министерство обороны Украины ожидает поставки 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения военнослужащих, болеющих Covid-19, сообщил главный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

"На данный момент медицинскую службу обеспечено следующим: масками медицинскими хирургическими - около 1 млн 250 тыс. единиц, респираторами класса FFP3 - 60 тыс. ед. , респираторами класса FFP2 - 33 тыс. ед. , экспресс-тестами на Covid-19 - 3 тыс. 250 ед. , защитными очками - 1 тыс. 400 ед., а также ожидается поставка 27 аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Моргун отметил, что продолжается работа по созданию необходимого запаса медико-санитарного хозяйственного имущества, дезинфицирующих средств, необходимых лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, костюмов биозащиты, респираторов, инфракрасных термометров, защитных очков и другого имущества, необходимого для проведения экспресс-диагностики и лабораторных обследований военнослужащих.

"Также определены возможности учреждений здравоохранения в системе Вооруженных сил Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным и места для проведения обсервации, изоляции военнослужащих при массовом поступлении больных на Covid-19 военнослужащих. Определены специальные санитарные транспортные средства, пути эвакуации и особенности эвакуационных мероприятий при выявлении больных Covid-19 военнослужащих. Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе и дезинфекционных, проводится дезинфекция путем орошения два раза в день в местах общего использования таких как контрольно-пропускные пункты, туалеты, душевые, умывальники, пункты питания и т.д.", - добавил он.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 8 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 618 человек.