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12:00 08.06.2020

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 6 областей

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Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 6 областей

По состоянию на 8 июня все регионы Украины отвечают требованиям Министерства здравоохранения Украины по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс человек), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19.

В то же время, как сообщается на сайте Минздрава, г. Киев, а также в Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая и Черниговская области не отвечают требованию инцидентности (количеству новых случаев заболевания за последние 7 дней), который должен быть менее 12 на 100 тыс человек. Таким образом, карантинные меры в них ослаблены быть не могут.

Ещё в трех областях - Ивано-Франковской, Киевской и Тернопольской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс человек).

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 463 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 141 выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской и Черновицкой областях, выздоровления - в Днепропетровской и Харьковской областях. В 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Теги: #киев #коронавирус #минздрав
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