События

11:44 08.06.2020

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди

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В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины продолжит определять сухая и жаркая воздушная масса, лишь на западе страны влажный и более прохладный воздух, сообщил Укргидрометцентр в понедельник.

В западных областях во вторник местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра 15-18 м/с, температура воздуха ночью 11-16°, днём 22-27°.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днём 28-33°.

В Киеве во вторник без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днём 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 июня самая высокая температура воздуха днём была +33,0 в 1998г., самая низкая ночью +5,2 в 1889г.

В среду в западных областях Украины кратковременные грозовые дожди, днём местами порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха ночью 12-17°, днём 23-28°, в Карпатах ночью 7-12°, днём 13-18°.

На остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 15-20°, днём 29-34°, на побережье Черного моря 23-28°.

В Киеве в среду без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днём 30-32°.

8 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-22°; в Днепре, в пределах Киева, 17°.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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