В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину

Все приезжающие в Украину должны пройти самоизоляцию или обсервацию, напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности – установить такое приложение – или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - сказал министр на брифинге в понедельник в Киеве.

Максимов напомнил, что в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.

Он также напомнил, что во время прохождения самоизоляции человек должен сократить "до нуля" общение с другими людьми.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня.