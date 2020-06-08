В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину
Все приезжающие в Украину должны пройти самоизоляцию или обсервацию, напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности – установить такое приложение – или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - сказал министр на брифинге в понедельник в Киеве.
Максимов напомнил, что в Украине определены места прохождения обсервации во всех регионах.
Он также напомнил, что во время прохождения самоизоляции человек должен сократить "до нуля" общение с другими людьми.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня.