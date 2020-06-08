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10:42 08.06.2020

В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

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В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,98 тыс. случаев, умерли за сутки 112 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Прирост почти повторил значение воскресенья: накануне оперативный штаб сообщил о 8 984 новых случаях в стране. В целом, показатель прироста находится на условном "плато", колеблясь в коридоре от 9,2 тыс. до 8,3 тыс. с середины мая. В статистике прироста учитываются как стационарные, так и амбулаторные пациенты, уточнили журналистам в штабе.

Умерли в России за сутки от коронавирусной инфекции 112 человек - это самый низкий показатель с 25 мая.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции, 5 971 умерший и 230 688 выписанных пациентов (3 957 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет порядка 240,0 тыс. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте Бразилия (691,7 тыс.), на первом - США (1,94 млн).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2 001 новый случай COVID-19 за сутки, 51 смерть и 1633 выздоровевших.

Теги: #рф #коронавирус
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