В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

По состоянию на 10.00 8 июня в Вооруженных силах Украины болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщило командование Медсил

"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отмечается в сообщении в соцсети Фейсбук.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 618 человек.

Кроме того, в сообщении уточняется, что 6 июня было зарегистрировано не шесть новых случаев заболевания Covid-19, а семь.