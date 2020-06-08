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10:12 08.06.2020

В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето - обсерватория

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В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето - обсерватория

В пятницу, 5 июня, в Киеве началось метеорологическое лето, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

"4 июня составила + 13,6°, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", - указывается в сообщении.

Метеорологическое лето началось на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура в Киеве в пятницу составила +16,5° и в дальнейшем будет расти.

Отмечается, что позже всего лето в Киеве начиналось в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

В Карпатах также потепление, сообщает Черногорский горный поисково-спасательных пост.

"По состоянию на 9:40 8 июня 2020 года на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 8-9 м/с. Температура воздуха +10°", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Теги: #киев #погода
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