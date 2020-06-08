Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки лишь в одной из 24 областей Украины – Днепропетровской. Также снижение числа заболевших зафиксировано в Донецкой области из-за смерти одного пациента.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, в семи украинских областях число заболевших не изменилось, а в остальных 15 и г.Киеве – возросло.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Закарпатской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления - в Закарпатской. Как и ранее, в 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих, как и ранее, превышает 2 тысячи в г.Киеве и Черновицкой области, 1 тысячу – также в Киевской и Львовской областях, а меньше 10 болеющих в Полтавской и Херсонской областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 7 выздоровления, сейчас в области болеет 403 человека (на 6 больше за сутки);

- в Волынской области - 27 случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 747 человек (на 26 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 20 случаев выздоровления, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 397 человек;

- в Донецкой области 1 человек умер, новых случаев заболевания и выздоровления зафиксировано не было, сейчас болеет 104 человека;

- в Житомирской области 16 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 381 человек;

- в Закарпатской области 64 человека заболели, 2 умерли и 38 выздоровели, сейчас болеет 748 человек (на 24 больше за сутки);

- в Запорожской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 196 человек;

- в Ивано-Франковской области 20 человек заболели, а 1 умер, сейчас болеет 547 человек (на 19 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 72 новых случая заболевания Covid-19 и ни одного случая смерти или выздоровления, сейчас в столице болеет 2 525 человек;

- в Киевской области 28 человек заболели и 19 выздоровели, сейчас болеет 1 198 человек (за сутки на 9 больше);

- в Кировоградской области 6 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 110 человек, как и днем ранее;

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 11 человек;

- во Львовской области 41 новый случай заболевания, 2 - смерти и 3 - выздоровления, сейчас болеет 1 567 человек (на 36 больше за сутки);

- в Николаевской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 107 человек;

- в Одесской области 6 человек заболели и 4 выздоровели, сейчас болеет 608 человек (на 2 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 6 человек;

- в Ровенской области 25 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеют 942 человека (на 24 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 30 человек;

- в Тернопольской области 19 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 281 человек (на 16 больше за сутки);

- в Харьковской области 36 новых случаев заболевания и 28 – выздоровления, сейчас болеет 662 человека (за сутки на 8 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 4 человека;

- в Хмельницкой области также новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 168 человек;

- в Черкасской области 9 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеет 105 человек (на 6 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 59 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 413 человек (на 49 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 20 новых случая заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 210 человек (на 20 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 463 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 141 выздоровел. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 14 тыс. 470 человек, что на 313 больше, чем сутками ранее.