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09:09 08.06.2020

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

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Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

За минувшие сутки в Киеве подтвердили Covid-19 ещё у 72 жителей столицы, в том числе у 6 медиков, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Это на 29 случаев больше, чем сутками ранее.

"На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - написал Кличко в телеграм-канале.

Среди заболевших за сутки 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей - две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе - 14. В Деснянском и Оболонском районах - по 10 случаев, в Шевченковском - 9 случаев.

Теги: #киев #кличко #украина
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