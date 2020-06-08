Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем, который уже несколько недель предлагает КНР провести со своим китайским коллегой переговоры по вопросам торговых трений, заявил, что Пекин игнорирует просьбы Канберры.

"К сожалению, наши просьбы о проведении переговоров до сих пор были встречены отрицательно. Это меня разочаровывает ", - сказал Бирмингем в эфире радио ABC в понедельник.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла в результате того, что Канберра поддержала Вашингтон и призвала провести международное расследование происхождения коронавируса, обвинив Китай в его распространении.

В то же время Австралия настаивает на том, что призыв к независимому расследованию не был политически мотивирован, не был нацелен на Пекин.

Китай обвинил Австралию в "мелочных проделках", а посол КНР в стране предупредил, что китайские потребители могут бойкотировать австралийские продукты, сообщают западные СМИ.

Китай приостановил импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии и повысил тарифы на импорт ячменя. Обе стороны, однако, утверждают, что эти шаги не связаны с их разногласиями из-за пандемии коронавируса.