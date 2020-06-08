События

07:56 08.06.2020

Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

1 мин читать
Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом – премьер

Все ограничения, за исключением закрытия границ, призванные предотвратить распространение коронавируса в Новой Зеландии, будут отменены во вторник, заявила премьер-министр страны Джасинда Арден в понедельник.

Такое решение правительство приняло в связи с тем, что инфекция в стране полностью искоренена.

Премьер сказала на пресс-конференции, что страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги с 00:00 часов вторника. По ее словам, все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

С начала пандемии COVID-19 в Новой Зеландии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, было зарегистрировано 1 тыс. 504 случая заражения коронавирусом и 22 случая летального исхода.

Теги: #новзеландия #коронавирус #отмена #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 08.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

09:09 08.06.2020
В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

08:45 08.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

02:36 08.06.2020
Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

23:53 07.06.2020
В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

22:22 07.06.2020
В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

19:58 07.06.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

19:20 07.06.2020
Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

15:58 07.06.2020
В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

14:18 07.06.2020
В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

В Нидерландах начинается второй блок слушаний в деле МН17: суд подведет итоги первого блока, а прокуратура расскажет о том, как проходило следствие

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше без "российского расследования"

12 человек арестованы в Лондоне в ходе протестов

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА