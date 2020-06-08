Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения ", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Крымское, Хутор Вильный, Павлополь, Широкино.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня…За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - подытожили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.