Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше без "российского расследования"

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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не "российское расследование" и процесс по импичменту, его бы рейтинг был выше, чем у бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Если бы меня в течение трех лет постоянно не преследовали фальшивые и незаконные расследования, Россия, Россия, Россия и мистификация импичмента, я бы поднялся на 25 пунктов по сравнению с сонным Джо и демократами, которые ничего не делают. Очень несправедливо, но так оно и есть!!!", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что построил "величайшую " экономику в мире и самую лучшую, которая когда-либо была в США.

"Я делаю это снова", - отметил президент США.

Согласно опросам Washington Post и ABC News, по данным на конец мая, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден получил бы 53% голосов респондентов, а Трамп - 43%.