Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу из-за заражения у одного из судей коронавирусной болезнью.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г.. Львов коронавирусом COVID-19, во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении суда на портале "Судебной власти Украины" в воскресенье.

О возобновлении работы суда и дальнейшие особенности режима в суде обещают сообщить дополнительно.