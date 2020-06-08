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02:36 08.06.2020

Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

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Во Львове суд приостановил работу из-за заражения одного из судей коронавирусом

Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу из-за заражения у одного из судей коронавирусной болезнью.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда г.. Львов коронавирусом COVID-19, во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении суда на портале "Судебной власти Украины" в воскресенье.

О возобновлении работы суда и дальнейшие особенности режима в суде обещают сообщить дополнительно.

Теги: #львовская #коронавирус #украина #суд
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