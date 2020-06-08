Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу украинского самолет авиакомпании МАУ, который был сбит вблизи Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин изданию "Радио Свобода".

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Радио Свобода" в воскресенье.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что требования украинской стороны к Ирану просты: - техническое, и уголовное расследование должно соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи в своих иранских коллег. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с конституцией", - заявил Енин.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.