События

01:25 08.06.2020

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

2 мин читать
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов в деле об уничтожении самолета МАУ в небе над Тегераном – Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу украинского самолет авиакомпании МАУ, который был сбит вблизи Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин  изданию "Радио Свобода".

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Радио Свобода" в воскресенье.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что требования украинской стороны к Ирану просты: - техническое, и уголовное расследование должно соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи в своих иранских коллег. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с конституцией", - заявил Енин.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #украина #авиакатострофа #иран #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:43 07.06.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

22:22 07.06.2020
В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

22:10 07.06.2020
УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

22:06 07.06.2020
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

21:22 07.06.2020
На одной из маршрутных остановок  Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

На одной из маршрутных остановок  Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

20:50 07.06.2020
Введение карантина было на грани законности – Малюська

Введение карантина было на грани законности – Малюська

19:58 07.06.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

16:46 07.06.2020
Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

Украина хочет оживить "нормандский формат" и достичь мира на Донбассе, но не видит взаимной конструктивности со стороны РФ – Кулеба

09:55 07.06.2020
В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

09:28 07.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Около 10 тыс. манифестантов протестовали в Брюсселе против расизма и полицейского насилия

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА