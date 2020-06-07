В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное",- говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.