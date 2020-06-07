События

22:22 07.06.2020

В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

1 мин читать
В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области лабораторно подтвердились 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, всего больных 3698 человек, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 7 июня, официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов…9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам главы ОГА общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3698 человек.

 

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:43 07.06.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

22:10 07.06.2020
УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

22:06 07.06.2020
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

21:22 07.06.2020
На одной из маршрутных остановок  Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

На одной из маршрутных остановок  Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

20:50 07.06.2020
Введение карантина было на грани законности – Малюська

Введение карантина было на грани законности – Малюська

19:58 07.06.2020
В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

19:20 07.06.2020
Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

15:58 07.06.2020
В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

В Беларуси 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

14:18 07.06.2020
В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

13:01 07.06.2020
Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

В Киеве Covid-19 за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца - мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Около 10 тыс. манифестантов протестовали в Брюсселе против расизма и полицейского насилия

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

Участие в массовых протестах увеличивает риск распространения Covid-19 - глава Минздрава Великобритании

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

В начале недели в Украине будет жарко, лишь на западе пройдут кратковременные дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА