В Черновицкой области зафиксировано 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области лабораторно подтвердились 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, всего больных 3698 человек, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 7 июня, официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов…9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам главы ОГА общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3698 человек.