В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

На трассе "Киев-Чоп" у села Белая Криница произошла автомобильная авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области

"По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" – травмирован", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Ровенской области.

На месте происшествия работают следователи и патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.