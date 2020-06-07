На одной из маршрутных остановок Николаева произошла стрельба, есть раненые – полиция

В Николаеве на маршрутной остановке в Заводском районе неизвестные стреляли в двух мужчин, пострадавшие госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в мкрн Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

"Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство"", - подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.