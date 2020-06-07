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20:50 07.06.2020

Введение карантина было на грани законности – Малюська

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Введение карантина было на грани законности – Малюська

Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано" -  рассказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода".

Как сообщалось ранее 4 июня 2020 года в  Конституционный суд Украины, поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.

 

Теги: #министр #карантин #украина #мнение
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