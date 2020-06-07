Введение карантина было на грани законности – Малюська

Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано" - рассказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода".

Как сообщалось ранее 4 июня 2020 года в Конституционный суд Украины, поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.