В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Ровенской области по состоянию на вечер воскресенья лабораторно подтвердились еще 10 случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер воскресенья 7 июня на Ровенщине зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава ОГА подчеркнул, что возраст больных от 31 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2067 случаев заболевания коронавирусной болезни. Выздоровели уже 1098 человек", - подытожили Коваль.

Также он добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 240 образцов.