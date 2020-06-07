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19:58 07.06.2020

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 10 случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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В Ровенской области по состоянию на вечер воскресенья лабораторно подтвердились еще 10 случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер воскресенья 7 июня на Ровенщине зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Глава ОГА подчеркнул, что возраст больных от 31 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2067 случаев заболевания коронавирусной болезни. Выздоровели уже 1098 человек", - подытожили Коваль.

Также он добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 240 образцов.

 

 

Теги: #коронавирус #ровенская #украина
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