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14:55 07.06.2020

Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

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Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области сразу после полуночи, в течение 20 минут. "Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - сообщили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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