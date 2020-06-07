Российские наемники ночью обстреляли украинские позиции у пгт Луганское, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области сразу после полуночи, в течение 20 минут. "Прицельным огнем наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - сообщили в Минобороны.