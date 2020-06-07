В Эстонии, Латвии и Литве за сутки выявлено 19 случаев заражения Covid-19

В Эстонии за последние сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

По данным ведомства, всего за сутки было проанализировано 654 тестов на Covid-19.

Умерших за последние сутки не зарегистрировано. Всего после начала пандемии коронавируса в стране скончались 69 человек.

В больницах находится 14 пациентов, на искусственном вентилировании легких людей нет. Из больниц выписаны 350 человек, закрыты 362 истории болезни.

Всего в Эстонии сделано более 90 тыс. тестов на Covid-19, из которых 1 939 (2,2%) оказались позитивными. Выздоровели 1 681 человек.

С понедельника департамент здоровья в течение двух недель будет бесплатно проводить в Таллиннском порту и аэропорту экспресс-тесты на выявление антител к коронавирусу.

Тестирование для жителей Эстонии будет добровольным и бесплатным. Им также нужно будет заполнить анкету, которая поможет при анализе результатов теста и позже позволит оценить, у скольких жителей страны есть антитела к коронавирусу.

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом.

За это время было проведено 1125 тестов на наличие Covid-19. Всего с начала пандемии проведено 117 660 тестов, заболевание выявлено у 1088 человек.

За последние сутки не было госпитализировано ни одного пациента с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 с коронавирусом, у семи из них заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В Литве по данным мониторинга за сутки выявлено 9 новых случаев заражения Covid-19. Летальных исходов нет. Всего зарегистрировано 1714 случаев заболевания.