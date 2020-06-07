События

13:01 07.06.2020

Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

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Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 11:30 по московскому времени воскресенья достигло 400 тыс. 013 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Обще число инфицированных с начала пандемии приближается к 7 млн, и составляет на данный момент 6 млн 910 тыс. 14 человек.

Накануне портал Wordometer, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, сообщал, что смертность от коронавируса превысила 400 тыс. еще в субботу, к настоящему моменту число летальных исходов достигло 402 тыс. 495, инфицированных превысило 6 млн 997 тыс.

Теги: #коронавирус
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