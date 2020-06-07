События

12:46 07.06.2020

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

1 мин читать

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что США якобы располагают доказательствами действий Китая, направленных на препятствование создания на Западе вакцины от коронавируса.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он в интервью телеканалу Би-би-си.

По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку являются "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире", добавив, что если КНР и создаст вакцину раньше других, он не будет ею делиться.

Он, однако, не ответил на вопрос, какими доказательствами располагают Соединенные Штаты.

В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от Covid-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.

Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.

Теги: #сша #вакцина #китай #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 07.06.2020
Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

Число жертв Covid-19 в мире превысило 400 тыс.

12:46 07.06.2020
Участие в массовых протестах увеличивает риск распространения Covid-19 - глава Минздрава Великобритании

Участие в массовых протестах увеличивает риск распространения Covid-19 - глава Минздрава Великобритании

12:29 07.06.2020
Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

11:46 07.06.2020
В Киеве Covid-19 за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца - мэр

В Киеве Covid-19 за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца - мэр

09:55 07.06.2020
В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

09:53 07.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

09:28 07.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

08:52 07.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

07:08 07.06.2020
Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

05:30 07.06.2020
В Армении перегружена система здравоохранения, ситуация с коронавирусом критическая

В Армении перегружена система здравоохранения, ситуация с коронавирусом критическая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

В Киеве Covid-19 за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца - мэр

В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине будет жарко, лишь на западе пройдут кратковременные дожди

Родители не должны самостоятельно закупать СИЗ и санитайзеры для детских садиков – Степанов

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

В Киевской области задержан мужчина, который пытался продать 30 кг ртути

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

В Черновицкой области в субботу подтвердилось 68 случаев коронавируса, всего с начала пандемии 3639 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА