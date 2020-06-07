События

12:46 07.06.2020

Участие в массовых протестах увеличивает риск распространения Covid-19 - глава Минздрава Великобритании

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок поддержал аргументы участников проходящих в стране акций протеста против жестокости полицейских, однако, подчеркнул он, участие в них способствует распространению коронавируса.

"Безусловно, это риск", - сказал он в интервью Sky News в ответ на соответствующий вопрос.

Министр сказал: "Я решительно поддерживаю аргументы, с которыми выступают участники протестов..., но вирус не является средством дискриминации, и сбор демонстрантов в большие группы противоречит временным правилам, поскольку это увеличивает риск распространения вируса".

Тысячи людей в Лондоне и других городах страны в субботу приняли участие в протестах, связанных с убийством полицейским в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Число инфицированных Covid-19 в Великобритании на утро воскресенья достигло 286,3 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 40,5 тыс.

Всего в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса заболели более 6,9 млн человек, смертность от инфекции приближается к 400 тыс.

Теги: #акции_протеста #великобритания #коронавирус
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