Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 4 области, остальные требования выполняются

Все регионы Украины отвечают требованиям Министерства здравоохранения Украины по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс человек), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19.

В то же время, как сообщается на сайте Минздрава, Киев, Волынская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не отвечают третьему требованию – инцидентности (количеству новых случаев заболевания за последние 7 дней), который должен быть менее 12 на 100 тыс человек. Таким образом, карантинные меры в них ослаблены быть не могут.

Кроме того, еще в шести областях – Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черниговской – показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс человек), в частности, в Черниговской области показывает стремительный рост в последнее время, стартовав с весьма низких показателей.

Как сообщалось, третья волна ослабления карантина в Черниговской области в ближайшее время проводиться не будет из-за существенного роста количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 в регионе в последние дни, о чем сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью обладминистрации 4 июня. Тогда, по данным Минздрава, критерий инцидентности в области был 6,67, а сейчас достиг уже 11,31.