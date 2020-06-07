В Киеве Covid-19 за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца - мэр

Из 43 киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки по 4 года, а также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге в воскресенье.

"Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 43 человека. Среди них - 1 медик. Двое больных умерли", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие нововыявленные заболевшие отправлены на самоизоляцию под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе - 9, Святошинском - 7, в Соломенском районе - 6 случаев", - рассказал Кличко.