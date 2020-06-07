Родители не должны самостоятельно закупать СИЗ и санитайзеры для детских садиков – Степанов

Родители не должны самостоятельно закупать необходимые для работы детских садов в условиях карантина средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также санитайзеры и термометры, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и дургих средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Министр также отметил, что требования к родителям со стороны администраций некоторых детских садов "предоставлять справки с работы и подписывать бумаги, что родители не будут иметь претензии, если ребенок заболеет Covid-19 в садике" являются незаконными.

"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика – органам местной власти или частному владельцу", - пояснил Степанов.

Как сообщалось, с 25 мая разрешена работа дошкольных образовательных заведений, после возобновления работы в период карантина они должны будут выполнять ряд предписаний, в частности, проводить регулярный температурный скрининг сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения, запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами и мягкими игрушками и ограничить контакт между детьми из разных групп.

Соответствующие временные рекомендации по организации работы детских садов на период карантина, введенного в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, подписаны главным государственным санитарным врачом и опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

При входе в детсад его сотрудники и дети должны будут проходить температурный скрининг. Также в течение дня, как минимум раз в четыре часа, сотрудники должны будут измерять детям температуру. Детей с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами острого респираторного заболевания будут изолировать и извещать медработников и родителей.

Все сотрудники детсадов должны будут носить маски или респираторы в течение рабочего дня, уделять особое внимание дезинфекции рук и мыть их с мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками минимум раз в два часа. Учреждения дошкольного образования должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в два часа, влажную уборку два раза в день, а также проветривать помещение в течение дня.

В период карантина в детских садах будет запрещено, в частности, использовать многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом; находиться в помещении в уличной обуви; проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы; проводить родительские собрания иначе как дистанционно.

На время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предоставлять приоритет активностям на свежем воздухе; создать максимальную дистанцию в группе и во время питания; ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря; разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп.