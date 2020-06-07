События

09:55 07.06.2020

В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

2 мин читать
В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

485 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 тыс 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки – 29 детей и 34 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 932 ребенка и 5 050 медработников). В числе выздоровевших – 21 ребенок и 55 медицинских работников (с начала пандемии выздоровели 876 детей и 2 836 медработников).

На госпитализацию за сутки было направлено 109 человек, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 3 детей и 13 медицинских работников (с начала пандемии госпитализация была назначена 8 091 пациенту, из них 316 детям и 962 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 3 человек (с начала пандемии – 304 человек, в том числе одного ребенка и 29 медиков).

Лабораторно исследовано 424 046 образцов методом ПЦР и 43 444 методом ИФА, в том числе 9 504 и 2 820 соответственно за минувшие сутки.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 07.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

09:28 07.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

09:23 07.06.2020
Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

08:52 07.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

07:24 07.06.2020
Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

05:30 07.06.2020
В Армении перегружена система здравоохранения, ситуация с коронавирусом критическая

В Армении перегружена система здравоохранения, ситуация с коронавирусом критическая

04:32 07.06.2020
В Киевской области задержан мужчина, который пытался продать 30 кг ртути

В Киевской области задержан мужчина, который пытался продать 30 кг ртути

02:05 07.06.2020
В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

23:42 06.06.2020
Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

22:36 06.06.2020
В Черновицкой области в субботу подтвердилось 68 случаев коронавируса, всего с начала пандемии 3639 человек

В Черновицкой области в субботу подтвердилось 68 случаев коронавируса, всего с начала пандемии 3639 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

Зеленский в среду посетит университет в Чернигове, чей ректор претендует на роль министра образования

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

Новых случаев заболевания коронавирусом в Херсонской области за сутки не зафиксировано

Более 500 правоохранителей будут охранять курортные зоны в Одессе

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 28 случаев коронавируса

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в мире превысило 400 тыс.

Шмыгаль: количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

Авиаперевозчики могут перевозить половину от максимального количества пассажиров на борту самолета -"Gremi Personal"

ГБР расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА