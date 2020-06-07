В Украине 485 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 242 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

485 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 тыс 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки – 29 детей и 34 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 932 ребенка и 5 050 медработников). В числе выздоровевших – 21 ребенок и 55 медицинских работников (с начала пандемии выздоровели 876 детей и 2 836 медработников).

На госпитализацию за сутки было направлено 109 человек, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 3 детей и 13 медицинских работников (с начала пандемии госпитализация была назначена 8 091 пациенту, из них 316 детям и 962 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 3 человек (с начала пандемии – 304 человек, в том числе одного ребенка и 29 медиков).

Лабораторно исследовано 424 046 образцов методом ПЦР и 43 444 методом ИФА, в том числе 9 504 и 2 820 соответственно за минувшие сутки.