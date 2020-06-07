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09:53 07.06.2020

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

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Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в пяти областях Украины, в остальных возросло – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в пяти из 24 областей Украины, тогда как в остальных областях и в Киеве возросло, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской и Черновицкой областях, выздоровления - в Днепропетровской и Харьковской областях. Как и ранее, в 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве и Черновицкой области, 1 тысячу – также в Киевской и Львовской областях, а ниже 10 – в Полтавской и Херсонской областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 20 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 случай смерти, сейчас в области болеет 397 человек (на 19 больше за сутки);

- в Волынской области - 29 случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеет 721 человек (на 13 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 6 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 48 – выздоровления, сейчас болеет 417 человек (на 43 меньше за сутки);

- в Донецкой области 28 человек заболели, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 105 человек;

- в Житомирской области 11 новых случаев заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 385 человек (на 10 больше за сутки);

- в Закарпатской области 21 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 724 человека;

- в Запорожской области 7 человек заболели, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 195 человек;

- в Ивано-Франковской области 29 человек заболели, 1 умер и 31 выздоровели, сейчас болеет 530 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 43 новых случая заболевания Covid-19 и 2 случая смерти, сейчас в столице болеет 2 453 человека (за сутки на 41 больше);

- в Киевской области 36 человек заболели и 25 выздоровели, сейчас болеет 1 189 человек (за сутки на 11 больше);

- в Кировоградской области 7 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 110 человек;

- в Луганской области 2 человека заболели, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 11 человек;

- во Львовской области 68 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 15 - выздоровления, сейчас болеет 1 531 человек (на 51 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 человека заболели, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 107 человек;

- в Одесской области 10 человек заболели и 4 выздоровели, сейчас болеет 606 человек (на 6 больше за сутки);

- в Полтавской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 6 человек;

- в Ровенской области 32 новых случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеют 918 человек (на 26 больше за сутки);

- в Сумской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 30 человек;

- в Тернопольской области 20 новых случая заболевания и 7 - выздоровления, сейчас болеет 265 человек (на 13 больше за сутки);

- в Харьковской области 29 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 54 – выздоровления, сейчас болеет 654 человека (за сутки на 26 меньше);

- в Херсонской области 7 случаев выздоровления, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 4 человека;

- в Хмельницкой области 9 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 16 - выздоровления, сейчас болеет 168 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Черкасской области 12 человек заболели, 1 умер и 7 выздоровели, сейчас болеет 99 человек (на 4 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 54 новых случая заболевания Covid-19 и 16 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 364 человека (на 38 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 22 новых случая заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 190 человек (на 18 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 14 тыс. 157 человек, что на 232 больше, чем сутками ранее.

Теги: #снбо #коронавирус
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