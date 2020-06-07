За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 68 человек

68 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Львове за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

"За минувшие сутки в лабораторных центрах города проведены 277 ПЦР-тестов, из них 68 – позитивные. 40 из них – жители Львова", - указано в сообщении.

За минувшие сутки в области скончались два человека, больных коронавирусом. Общее число умерших достигло 70 человек. Выздоровел 521 пациент. В общей сложности коронавирусом во Львовской области заболели 2121 человек.