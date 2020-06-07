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09:23 07.06.2020

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

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Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с православным праздником Троицей и призвал в этот день не ссориться, не держать ни на кого зла и не завидовать.

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы. Верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать ни на кого зла и завидовать", - написал президент на своей странице в Фейсбуке.

Зеленский выразил надежду, чтобы "каждый новый день был, как праздник Троицы" и только в этом случае "можно сделать страну лучше".

Теги: #зеленский #украина #троица
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