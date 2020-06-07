События

08:52 07.06.2020

В Китае за сутки зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пять бессимптомных больных

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пятеро больных в активной форме прибыли из-за рубежа, в Шанхае выявлен один внутренний случай заражения. Четыре из пяти бессимптомных случаев "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы три новых активных случая заражения коронавирусом и два бессимптомных больных.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 36 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 776 - ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 тыс. 593 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 105 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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