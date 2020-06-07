Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, еще у одного боевая травма, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытно и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более 30 мин калибра 120 мм. У Богдановка враг применил противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В вечернее время агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по украинским опорным пунктам неподалеку Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного наемника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.