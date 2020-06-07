Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.

"Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы высоко ценим сотрудничество с американскими вооруженными силами, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах обеих наших стран", - сказал Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

Маас признал наличие проблем в отношениях Германии с Соединенными Штатами, заявив: "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно".

В субботу решение Трампа подвергли критике законодатели из блока германского канцлера Ангелы Меркель.

Газета Wall Street Journal, первая сообщившая о решении Трампа о сокращении воинского персонала, отметила, что этот вопрос подрабатывался еще с сентября прошлого года. В настоящее время численность американских военных в Германии составляет 34,5 тыс. человек.