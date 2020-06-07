События

07:08 07.06.2020

Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

1 мин читать
Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.

"Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы высоко ценим сотрудничество с американскими вооруженными силами, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах обеих наших стран", - сказал Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

Маас признал наличие проблем в отношениях Германии с Соединенными Штатами, заявив: "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно".

В субботу решение Трампа подвергли критике законодатели из блока германского канцлера Ангелы Меркель.

Газета Wall Street Journal, первая сообщившая о решении Трампа о сокращении воинского персонала, отметила, что этот вопрос подрабатывался еще с сентября прошлого года. В настоящее время численность американских военных в Германии составляет 34,5 тыс. человек.

Теги: #сша #германия #отношения #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:00 07.06.2020
SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в конце июня запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink

15:04 06.06.2020
Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

08:39 06.06.2020
Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

05:46 06.06.2020
С 9 июня Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам

С 9 июня Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам

04:29 06.06.2020
Авианосцу "Гарри Трумэн" разрешено зайти на базу после двухмесячного ожидания около берегов США

Авианосцу "Гарри Трумэн" разрешено зайти на базу после двухмесячного ожидания около берегов США

00:24 06.06.2020
Глава Пентагона приказал вернуть на базы все подразделения Армии США, направленные в Вашингтон

Глава Пентагона приказал вернуть на базы все подразделения Армии США, направленные в Вашингтон

20:21 05.06.2020
Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

18:57 05.06.2020
Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

16:33 05.06.2020
Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

12:25 05.06.2020
Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

Зеленский в среду посетит университет в Чернигове, чей ректор претендует на роль министра образования

Пожар в здании обувной фабрики в Запорожье ликвидирован, пострадавших нет

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Зеленский поздравил сотрудников СМИ с Днем журналиста

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 13 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

В Армении перегружена система здравоохранения, ситуация с коронавирусом критическая

В Киевской области задержан мужчина, который пытался продать 30 кг ртути

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

В Черновицкой области в субботу подтвердилось 68 случаев коронавируса, всего с начала пандемии 3639 человек

Новых случаев заболевания коронавирусом в Херсонской области за сутки не зафиксировано

Более 500 правоохранителей будут охранять курортные зоны в Одессе

В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 28 случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА