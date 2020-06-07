События

03:33 07.06.2020

Крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS на Балтике будут проходить вблизи Германии и Дании

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Начинающиеся в воскресенье крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS будут проходить на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании, сообщается в навигационном предупреждении для мореплавателей.

"BALTOPS-2020 являются крупными многонациональными практическими военными учениями с участием кораблей, подводных лодок и самолетов стран-членов НАТО и других приглашенных участников. С 7 по 17 июня они будут проходить в Балтийском море в районе Кильской бухты и Датских проливов, в том числе Каттегата", - говорится в извещении.

В зону учений также включена Макленбургcкая бухта, расположенная на востоке Германии.

Между тем, западные наблюдатели не исключают, что натовские боевые корабли в ходе учений также буду осуществлять операции вблизи морских границ России на Балтике, в частности, около Калининградской области.

По сообщению Европейского командования вооруженных сил США, в ежегодных военно-морских учениях НАТО BALTOPS будет задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов.

По имеющимся данным, все боевые корабли НАТО, участвующие в маневрах, уже прибыли в акваторию Балтийского моря.

В общей сложности в BALTOPS-2020 примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО: Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Турции, Великобритании и США, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

Помимо прочего, в учениях будут задействованы зашедшие в Балтику две оперативные корабельные группировки альянса - Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Корабли и авиация будут отрабатывать задачи противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также организации морской блокады.

"Учения будут способствовать повышению гибкости и взаимодействия между союзниками и партнерами для укрепления потенциала совместного реагирования, а также продемонстрируют международную решимость обеспечивать стабильность в регионе Балтийского моря, а при необходимости и защищать его", - отметили американские военные.

При этом, как сообщает Европейское командование вооруженных сил США, в целях обеспечения безопасности и здоровья задействованных военнослужащих в связи с пандемией Covid-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций, в частности, высадки десанта, не предусматривается.

Впервые ежегодные учения BALTOPS начали проводиться в регионе Балтийского моря в 1972 году в разгар холодной войны. Как заявляет Европейское командование, они являются "наглядной демонстрацией приверженности НАТО поддержанию мира и безопасности в регионе путем подготовки сил, которые способные быстро реагировать в кризисных ситуациях".

Теги: #районы #учения #балтика #нато
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