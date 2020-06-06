В Черновицкой области в субботу подтвердилось 68 случаев коронавируса, всего с начала пандемии 3639 человек

В Черновицкой области в субботу лабораторно подтвердилось 68 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, общее количество инфицированных составляет 3639 человек, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 6 июня, официально подтверждено еще 68 случаев заражения коронавируса. В это число также входят 14 случаев, которые лабораторный центр подал в Минздраве вчера после 23:00. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3639 человек", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, по его словам, 16 человек выздоровели от Covid-19, дважды получив отрицательный результат тестов.