Новых случаев заболевания коронавирусом в Херсонской области за сутки не зафиксировано

По состоянию на вечер субботы, 6 июня, в Херсонской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 7 человек, сообщил глава облгосадминистрации Юрий Гусев в воскресенье.

"За последние сутки проведено 119 ПЦР-исследований и 355 тестов ИФА на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания Covid-19 в Херсонской области не зафиксировано!", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, от коронавируса выздоровели семеро человек. В частности, 3 из Херсона и 4 из Каховки.

По словам главы ОГА, в настоящее время в области 179 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них - 172 человека выздоровели, 4 – заболели, 3 - умерли.