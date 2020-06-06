Более 500 правоохранителей будут охранять курортные зоны в Одессе

Курортные зоны в Одессе и Одесской области будут охранять более 500 правоохранителей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Фейсбуке.

"Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбе с преступностью и защите прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей Главного управления национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны.

"Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме", - подчеркнули в ведомстве.