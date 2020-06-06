В Ровенской области лабораторно подтвердились еще 28 случаев коронавируса

В Ровенской области по состоянию на вечер субботы лабораторно подтвердились еще 28 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек умерли, 1094 - выздоровели, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 6 июня на Ровенщине зарегистрировано 28 новых случаев заболевания Covid-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 41 случай летальный. Преодолели Covid-19 уже 1094 человека. Сегодня выписаны еще 12 больных из Ровенского, Сарненского районов и. Ровно", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

В частности, среди заболевших 3 жителя из г.Ровно, 6 из Ровенского района (пгт Квасилов, с.Колоденка, с.Городок, с.Бичаль, с.Ходосы, с.Белая Криница), 6 из Костопольского района (с.Дюксин - 4, по одному в селах Постоянное и Деражное), 6 с Сарненского района (Сарны 2, по одному в селах Люхча, Трискини, Ясногорка, Каменно-Случанское), 2 с м.Вараш, 2 из Дубно, 2 из Березновского района (г.Березное, с.Орловка), 1 из пгт Заречное.

Глава ОГА подчеркнул, что возраст больных от 17 до 79 лет.

Также он сообщил, что с начала пандемии в области 2054 случая инфицированных, в том числе дети и медработники.

"Так, в Ровенской области за период пандемии имеем 2054 случая заболевания коронавирусом. Из них - 342 медработники и 151 ребенок", - сообщил Коваль.

Также он добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находится 178 образцов.