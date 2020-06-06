Авиаперевозчики могут перевозить половину от максимального количества пассажиров на борту самолета -"Gremi Personal"

Совет министров Польши в условиях пандемии коронавируса Covid-19 постановил необходимость перевозить на борту воздушных транспортных средств, в том числе чартерных рейсов, половину пассажиров от максимального количества посадочных мест, сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству "Gremi Personal".

"В связи с данной нормой сегодня, 6 июня, из Киева в Варшаву вылетело вместо одного запланированного нами чартера – два. Мы перевезли 186 наших украинских работников, у которых уже заключены долгосрочные трудовые контракты. Организация одновременно двух чартеров – это вынужденная мера. Мы могли пойти на отмену чартера, но, несмотря на экономические убытки, которые мы понесли, заказали сразу два чартерных рейса, чтобы добросовестно выполнить свои обязательства перед нашими украинскими работниками и польскими предприятиями", - заявил собственник компании по международному трудоустройству "Gremi Personal" Евгений Кириченко.

Он отметил, что для работников компании рейс предполагается бесплатный.

Кроме того, "Gremi Personal" берет на себя пребывание работников в карантинных центрах на обязательном 14-дневном карантине.

Также в компании отметили, что применение польским правительством такой вынужденной меры ради безопасности общественного здоровья в условии пандемии для чартеров является не совсем целесообразным.

"Во-первых, экономический фактор. В условиях острого дефицита украинской рабочей силы в Польше чартерные рейсы пока остаются единственной возможностью быстро и безопасно его восполнить. Во-вторых, все прибывшие на наших чартерах все равно в обязательном порядке проходят 14-дневный карантин, под официальным надзором польских властей и координаторов "Gremi Personal" в карантинных центрах, организованных нашей компанией", - подчеркнул генеральный директор компании Томаш Богдевич.

По его словам, прибывшие украинские работники обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания Covid-19. "Поэтому мы ожидаем, что правительство Польши взвешенно подойдет к решению данной проблемы и как можно быстрее пересмотрит данную норму об ограничении количества пассажиров исключительно при чартерных авиаперевозках", - подчеркнул Богдевич.