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19:24 06.06.2020

ГБР расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей

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ГБР расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей

Государственное бюро расследований расследует около 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток, сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований", - отметил Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов в четверг в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что по итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

Теги: #гбр #украина #производства #правоохранители
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