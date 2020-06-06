Зеленский в среду посетит университет в Чернигове, чей ректор претендует на роль министра образования

Президент Украины Владимир Зеленский в среду с рабочей поездкой посетит Чернигов, где намерен встретиться со студентами и преподавателями Черниговского национального технического университета.

"В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет и просто посмотреть как он выглядит, хочу поговорить со студентами", - сказал он журналистам в субботу в с.Залесье (Киевская область).

В субботу Зеленский встретился с журналистами и поздравил их с Днем журналиста.

Кандидатура ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета рассматривается на должность министра образования и науки Украины. Ряд экспертов подвергли критике этот выбор, поскольку Шкарлет до 2013 года был членом "Партии регионов", а позднее баллотировался в областной совет от "Блока Петра Порошенко".

В субботу Зеленский встретится с журналистами и поздравил их с Днем журналиста. В ходе встречи с представителями СМИ им было предложено покататься на велосипедах и на лошадях.