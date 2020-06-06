Пожар в здании обувной фабрики в Запорожье ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида" в Запорожье ликвидирован, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 17:50 пожар ликвидирован на площади 400 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар произошел в субботу, 6 июня, в Запорожье по ул. Восточная, 2 в производственном цехе на четвертом этаже.

К тушению привлекались 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.