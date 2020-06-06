События

17:57 06.06.2020

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

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С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

 С начала суток 6 июня российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открыли огонь из миномета калибра 120 мм по позициям ОС в районе Опытного. Под Марьинкой велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Богдановки – из противотанковых ракетных комплексов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Орехового.

В результате обстрелов двое военнослужащих ОС получили ранения.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #раненые #обстрелы
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