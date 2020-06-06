С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

С начала суток 6 июня российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открыли огонь из миномета калибра 120 мм по позициям ОС в районе Опытного. Под Марьинкой велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Богдановки – из противотанковых ракетных комплексов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Орехового.

В результате обстрелов двое военнослужащих ОС получили ранения.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.