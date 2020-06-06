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16:48 06.06.2020

Зеленский поздравил сотрудников СМИ с Днем журналиста

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Зеленский поздравил сотрудников СМИ с Днем журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником.

"И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать. И в дальнейшем отвечать на ваши вопросы", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что журналисты являются "залогом демократии и развития гражданского общества" и каналом общения власти и народа.

"Вы и сами - четвертая власть. А власть - это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты", - добавил он.

Теги: #зеленский #день_журналиста
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