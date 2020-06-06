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16:01 06.06.2020

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

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В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

В Житомирской области усиливают противоэпидемические меры в связи с ростом количества случаев COVID-19 с начала июня, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной организации.

Как сообщается, за период с 1 по 4 июня включительно в области было подтверждено 123 новых случая заболевания коронавирусом.

"Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" (с изменениями от 3 июня 2020 № 435)", - указывается в протоколе внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и НС, которое состоялось 5 июня.

В частности, до стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений питания (запрещен прием посетителей в помещениях), культуры, предоставляющих услуги размещения.

Также запрещается проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

"В области будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом", - подчеркивают в ОГА.

Теги: #карантин #коронавирус #житомирская_область
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