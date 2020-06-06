Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань.

Адвокат пояснил, что Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, представленных после проведения Госбюро расследований следственных действий в музее Гончара, где была выставка картин из семейной коллекции Порошенко.

Головань отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владение лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генерального прокурора в суде", - пояснил адвокат.

Кроме того, по его словам, в суд отправлено заявление об отводе следователей ГБР, "которые осуществляли незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей чете Порошенко".

Головань также сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении определения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - написал адвокат.

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 того же дня, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Позже пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения. В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос. Коллекция картин была арестована правоохранителями.

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, который должен состояться в 11:00 10 июня. По данным пресс-службы ГБР, речь идет о допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.